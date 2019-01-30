IHAAW113409-SIY/10-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump’ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi.
10.01.2019 11:34:09 TSI
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