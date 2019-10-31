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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İkili arasında TM’de kabul edilen tasarılar ve Suriye konusu görüşüldü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İkili arasında TM’de kabul edilen tasarılar ve Suriye konusu görüşüldü.

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