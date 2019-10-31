Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İkili arasında TM’de kabul edilen tasarılar ve Suriye konusu görüşüldü.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130kili aras\u0131nda TM\u2019de kabul edilen tasar\u0131lar ve Suriye konusu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc.PARTNER Me\u011fer sap\u0131k milyarder...Bomba iddia!T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme!S\u00fcper Loto \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!
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