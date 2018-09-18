HABER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 18:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi


PARTNERiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandıiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandı
'Gemide şarbonlu hayvan' iddiasıyla ilgili açıklama'Gemide şarbonlu hayvan' iddiasıyla ilgili açıklama
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan din adamı ve avukat, Brunson'ı ziyaret ettiABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan din adamı ve avukat, Brunson'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.