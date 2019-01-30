IHAAW110614-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye görüşmelerine ilişkin, "Bir terör örgütü ile o kadar içice olduktan sonra ayrılmaları kolay olmuyor" dedi.

09.01.2019 11:06:14 TSI

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