HABER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 23:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır."

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Davutoğlu’nun partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunulduDavutoğlu’nun partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu
4 partiden ABD'ye sert tepki: Yok hükmünde!4 partiden ABD'ye sert tepki: Yok hükmünde!

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Davutoğlu’nun partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu

Davutoğlu’nun partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu

ABD Senatosu'nda kabul edilen Ermeni karar tasarısına 4 partiden tepki

4 partiden ABD'ye sert tepki: Yok hükmünde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine...

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

AK Partili Başkan'ın mazbatası iptal edildi!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın TBMM'deki konuşması büyük tepki çekti!

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.