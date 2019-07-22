D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "(ABD\u2019nin F-35 karar\u0131) Di\u011fer ortaklara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda T\u00fcrkiye\u2019nin bu projeden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na kar\u015f\u0131lar."PARTNERNetflix hakk\u0131nda 15 ilgin\u00e7 bilgi!Abe: \u201cJaponya, \u0130ran ile ABD aras\u0131ndaki gerilimi azaltmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7abay\u0131 g\u00f6sterecek\u201dJaponya\u2019da \u00fcst meclis se\u00e7imlerini Abe kazand\u0131