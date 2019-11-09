Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi.