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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi.

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