Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’deki petrol gelirlerini YPG’ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi.

