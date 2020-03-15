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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda tüm izinlerin kaldırıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Tüm misyonlarımızdan arkadaşlarımız teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Koronavirüs vakalarının yoğun ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir nöbetçi hat açtık. Vatandaşlarımıza yurt dışında verdiğimiz hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz.

Randevu sistemiyle gelip vatandaşlarımız tüm hizmeti alıyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızla temasımız devam ediyor.

İtalya kimsenin girmesine-çıkmasına izin vermiyor.

Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.

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