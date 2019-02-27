IHAAW132039-SIY\/27-02-2019 \n- D\u0131si\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Afganistan zaten bir\u00e7ok zorluk \u00e7ekiyor, iki kom\u015fu aras\u0131ndaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi. \n27.02.2019 13:20:39 TSI\nNNNN 300 y\u0131ll\u0131k \u0130sa heykelinin kal\u00e7as\u0131ndan gizli not \u00e7\u0131kt\u0131! 'Bu inan\u0131lmaz'Hindistan-Pakistan gerginli\u011fine ili\u015fkin T\u00fcrkiye'den ilk a\u00e7\u0131klamaBakan Pekcan: 102 bin \u00fcr\u00fcn denetlendi, y\u00fczde 19'u g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcn