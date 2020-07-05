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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz."

ANTALYA HABERLERİ  | 05.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz."


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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Antalya Eczanesi
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Doğugarajı Sağlık Eczanesi
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