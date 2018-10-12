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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


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