Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Kentte çeşitli açılışlara katılan Çavuşoğlu, Varsak-Otogar hattındaki 11 kilometrelik hafif raylı sistem tramvay hattında test sürüşünün ardından, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Ardından Kepez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde esnafla buluşan Çavuşoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile vatandaşın sorunlarını dinledi.
Esnafla bir süre sohbet eden ve sorunları hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, kentte güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.
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