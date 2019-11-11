Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı"

"Çünkü Alanyasporumuzun kıymetli oyuncusu Josef Sural, deplasman dönüşünde arkadaşlarıyla trafik kazasında vefat etti. Tüm dünya ve Türkiye üzüldü. Bu oyuncuyu unutmayacağımızı, Alanyaspor yönetimi ve biz söylemiştik. Bize yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi de yaptık. Türk milleti vefalıdır. Her yerde görüyorum. Bu vefasını Alanya'mız yerine getiriyor. Bu parka Sural'ın adının verilmesi anlamlıdır. Burada oynayan çocuklar ve aileleri Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Sural'ı unutturmayacağız."

Törende konuşma yapan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür ederek, anlamlı bir açılış törenine katıldığını dile getirdi.

- "Ülkemizde ırkçılık yoktur"

Alanyaspor'un Türk sporu için bir model olduğunu birçok yerde anlattığını aktaran Çavuşoğlu, takımın borcunun bulunmadığını, kaynakların iyi kullanılarak başarıya ulaşılabildiğini Alanyaspor ile bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Alanyaspor'un ve taraftarlarının aynı zamanda centilmen olduğunu vurguladı.

Bugün dünya sporuna baktıklarında özellikle farklı renklerdeki sporcuların en çok şikayet ettikleri olayın ırkçılık olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyları var. Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırılarını görüyoruz. Ve Yeni Malatyasporumuzun kalecisi de biliyorsunuz Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı tacize maruz kaldı. Oysa ülkemizde ırkçılık yoktur. Farklı renklerde, ırklardan, dinlerden oyuncular, o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan mutlular. Bizlere de yakışan budur." dedi.