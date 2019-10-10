Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız"

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "Askerlerimize deste\u011fimizi diplomasi masas\u0131nda veriyoruz. \u0130nsani konularda herkesten daha hassas\u0131z"Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiBakan Varank\u2019tan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca: \u201cMevcut t\u00fcm imkan ve kabiliyetimizle \u015fanl\u0131 ordumuzun yan\u0131nday\u0131z\u201d