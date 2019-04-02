Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi.

