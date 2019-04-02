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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi.

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