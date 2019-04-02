Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Türkiye terörün her türlüsüne karşı. İslamiyeti terörle yan yana göstermeye çalışan platformları reddediyor, kınıyoruz. Terörün dini dili, milliyeti yoktur" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Türkiye terörün her türlüsüne karşı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Türkiye terörün her türlüsüne karşı. İslamiyeti terörle yan yana göstermeye çalışan platformları reddediyor, kınıyoruz. Terörün dini dili, milliyeti yoktur" dedi.
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