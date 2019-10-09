Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.

