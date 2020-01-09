Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dün ABD ve İran’dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz” dedi.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201cD\u00fcn ABD ve \u0130ran\u2019dan gelen g\u00f6receli olarak daha sa\u011fduyulu mesajlar\u0131 olumlu kar\u015f\u0131l\u0131yoruz\u201d dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Eski sevgilisinin yan\u0131nda ba\u015fka bir erkek g\u00f6r\u00fcnce deh\u015fet sa\u00e7t\u0131Yakalanan DEA\u015e\u2019l\u0131lar\u0131n hedefinde y\u0131lba\u015f\u0131 gecesi polisin oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131O\u011flunun katiline verilen cezay\u0131 az buldu
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