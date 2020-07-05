Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Aldığımız tedbirler sayesinde mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

AA

