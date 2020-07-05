HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" programına katılarak konuşma yaptı. Koronavirüs ile mücadele sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Aldığımız tedbirler sayesinde mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Rize'de ormanlık alanda kaybolan çocuk bulundu

Rize'de ormanlık alanda kaybolan çocuk bulundu

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Bölge halkı tedirgin: Bir anda şok geçirdik

Bölge halkı tedirgin: Bir anda şok geçirdik

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

Diğer Haberler
Meclis'te gergin anlar! "AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor"

AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor

Özgür Özel: CHP kurultayında Bahçeli'ye iyi seyirler diliyoruz

Özgür Özel: CHP kurultayında Bahçeli'ye iyi seyirler diliyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Metropoll'den 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan 'asker uğurlama' talimatı: Müsaade etmeyeceksiniz, toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

TBMM yeni Başkanı'nı seçecek

TBMM'nin yeni başkanı belli oluyor... İşte adaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.