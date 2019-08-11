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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi.

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