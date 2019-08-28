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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Estonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:33 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü

TALLİNN/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.

Estonya Başbakanı Ratas tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Belarus'tan sonra geldiğimiz Estonya'da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Dışişleri Bakanı Estonya Jüri Ratas Mevlüt Çavuşoğlu

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