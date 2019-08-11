D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusu ile ilgili s\u00fcre\u00e7te ad\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 att\u0131k. Ya birlikte temizleyece\u011fiz ya T\u00fcrkiye buraya girecek, buradan o ter\u00f6ristleri temizleyecek" dedi.PARTNER Bu ara\u00e7lara bakan bir daha bak\u0131yor! Art\u0131k 20 ya\u015f\u0131ndaCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan telefondan b\u00f6yle seslendiBakan Akar: G\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fc kimse test etmesin