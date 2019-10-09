Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. #BarışPınarıHarekatı"