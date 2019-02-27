IHAAW132051-SIY/27-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı. Hindistan’la görüşmeye açığız" dedi.

27.02.2019 13:20:51 TSI

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