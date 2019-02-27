IHAAW132051-SIY\/27-02-2019 \n- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Hindistan taraf\u0131ndan herhangi bir bilgilendirme olmad\u0131. Hindistan\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015fmeye a\u00e7\u0131\u011f\u0131z" dedi. \n27.02.2019 13:20:51 TSI\nNNNNPARTNERHayat\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u015fokunu T\u00fcrkiye'de \u00f6\u011frendi!Pakistan-Hindistan gerginli\u011fine ili\u015fkin T\u00fcrkiye'den ilk a\u00e7\u0131klamaBakan Pekcan: 102 bin \u00fcr\u00fcn denetlendi, y\u00fczde 19'u g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcn