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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak’ın zaten kendine has sorunları var” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak’ın zaten kendine has sorunları var” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak’ın zaten kendine has sorunları var” dedi.

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