Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz buna karşıyız. Irak’ın zaten kendine has sorunları var” dedi.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201cIrak\u2019\u0131n d\u0131\u015f g\u00fc\u00e7lerin \u00e7at\u0131\u015fma alan\u0131 olmas\u0131n\u0131 istemiyoruz buna kar\u015f\u0131y\u0131z. Irak\u2019\u0131n zaten kendine has sorunlar\u0131 var\u201d dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Eski sevgilisinin yan\u0131nda ba\u015fka bir erkek g\u00f6r\u00fcnce deh\u015fet sa\u00e7t\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019dan Libya a\u00e7\u0131klamas\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u201c2020 y\u0131l\u0131n\u0131n eri\u015filebilirlik y\u0131l\u0131 olarak ilan edilmesinde fayda g\u00f6r\u00fcyorum\u201d