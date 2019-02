Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İzmir'de:

- Cumhur İttifakı

Seçim öncesi ittifakların kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için kuruldu. Beka sorunu mu var derseniz, beka sorunu olmasa da bir geleceğimiz, hedeflerimiz var. Daha güçlü, istikrarlı olmamız gerekmez mi, İzmir ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Bugün yaşadığımız sorunlara bakıldığında, 17 senedir bu ülkeyi güçlendirmeseydik böyle bir coğrafyada Türkiye bir istikrar abidesi olabilir miydi?

Türkiye bugün de hedeftir, yarın da olacaktır ama biz ne kadar güçlü olursak hedeflerimize daha kolay ulaşırız. Bu seçim sadece Türkiye için mi? Bu seçim önemli, her seçimde olduğu gibi, her referandumda olduğu gibi. Bu yerel seçimler dünya için de önemli. Dünya ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Her seçimde dünyanın gözü Türkiye'dedir. Recep Tayyip Erdoğan bu kadar seçimi nasıl kazandı? Seven sevmeyen, isteyen istemeyen... Ama son zamanlarda özellikle batıda 'Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin' diyenler de var. Halkımız sandıkta sadece şehri, ülkesi için değil. Bunun için de oy verdi."