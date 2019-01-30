IHAAW111201-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs sürecinde Mayıs’a kadar herhangi bir müzakerenin başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor" dedi.

09.01.2019 11:12:01 TSI

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