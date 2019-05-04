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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de

GİRNE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde, onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Erhürman'ın ev sahipliğinde, onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Davette, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türk bürokratlar da yer aldı.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk'ünün sesinin duyurulması ve haklı davasının anlatılması önemli. KKTC’yle ilgili tüm konuları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, yarın Girne'de Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması'na katılacak ve Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

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