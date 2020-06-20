Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesi