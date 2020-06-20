Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesiyle dikkatli önlemler aldı ve virüse karşı güçlü bir şekilde mücadele ettik. Turizm endüstrimiz yabancı konuklar için de hazır. Kendimize güveniyoruz. Turizm ve sağlık sektörlerimize güveniyoruz."