Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."