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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.

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