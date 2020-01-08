Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.