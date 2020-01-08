Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak” dedi.