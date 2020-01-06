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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya’da karada ise durum dengeli, Hafter Trablusgarb’a girmek istiyor ancak her denemesinde püskürtülüyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya’da karada ise durum dengeli, Hafter Trablusgarb’a girmek istiyor ancak her denemesinde püskürtülüyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya’da karada ise durum dengeli, Hafter Trablusgarb’a girmek istiyor ancak her denemesinde püskürtülüyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya’da karada ise durum dengeli, Hafter Trablusgarb’a girmek istiyor ancak her denemesinde püskürtülüyor."

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