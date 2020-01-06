Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya’da karada ise durum dengeli, Hafter Trablusgarb’a girmek istiyor ancak her denemesinde püskürtülüyor."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "Libya\u2019da karada ise durum dengeli, Hafter Trablusgarb\u2019a girmek istiyor ancak her denemesinde p\u00fcsk\u00fcrt\u00fcl\u00fcyor."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER'Herhalde istedikleri kadar \u00f6p\u00fc\u015femiyorlar'Kriz t\u0131rman\u0131rken \u00fc\u00e7 \u00fclkeden \u0130ran\u2019a ortak uyar\u0131 geldi\u00c7avu\u015fo\u011flu: S\u00fcleymani'nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi ciddi bir risk