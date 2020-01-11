Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek” dedi.

D\u0131\u015fi\u015fleri bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: \u201c Libya\u2019daki ate\u015fkes konusunda T\u00fcrkiye \u00fczerine d\u00fc\u015feni yapt\u0131. Rusya\u2019n\u0131n Hafter\u2019i ate\u015fkese ikna etmesi gerek\u201d dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Giden hayran kal\u0131yor! Turistler en \u00e7ok buray\u0131 tercih ediyor\u00c7avu\u015fo\u011flu'nda fla\u015f a\u00e7\u0131klama: Sebebi FransaBakan Turhan: Gemi in\u015fa sanayiinde s\u00f6z sahibi \u00fclkelerden biriyiz