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  4. Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek” dedi.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek” dedi.

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