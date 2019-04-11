HABER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Deniz Baykal'dan ilk ziyaretDeniz Baykal'dan ilk ziyaret
Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyorSaadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.