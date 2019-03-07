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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, h

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, her yerde CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmirliler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz."


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