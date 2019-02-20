Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Engin Tutuk'un, Yatağan ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Yatağan ilçesine geçti.
Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından karşılanan Çavuoğlu, heyelanda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un, Turgut Mahallesi'nde yaşayan eşi Zeynep Tutuk'u ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.
Zeynep Tutuk da ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti
Çavuşoğlu'na ziyarette, Vali Esengül Civelek, Yatağan Kaymakam Vekili Ali Ekber Ateş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır da eşlik etti.
- Bakan Çavuşoğlu, Milas ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un, Yatağan ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu
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