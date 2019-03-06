Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuşan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın, birlik ve beraberliği güçlendirmek, Türkiye'ye yönelik saldırıları bertaraf etmek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için kurulduğunu söyledi.

Suriye'deki savaşı siyasi bir çözüme götürebilmek için sahada çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Suriye'de şu anda devam eden ateşkesi kalıcı kılmak için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için anayasa komisyonunun kurulması dahil tüm adımları atmak için en çok çaba sarf eden, samimi gayret sarf eden, gizli bir gündemi, ajandası olmayan tek ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de sahada teröristleri temizleyen tek ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, kararlarını kendisi alan bağımsız bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ihtiyacı neyse gerekli adımları atmak durumundadır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Yani hava sahamızı Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık ve sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Eğer 'NATO müttefikleri NATO ülkelerinin dışından ürün alamaz' dersen, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? Bunun esasen çerçevesini NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. Ne demiştir, 'Evet NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir devlettir, ülkedir, alım satımda bağımsız hareket edebilir.' 'Ben güçlü ülkeyim, benim istediğim olacak' olmaz. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız."