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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuşan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın, birlik ve beraberliği güçlendirmek, Türkiye'ye yönelik saldırıları bertaraf etmek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için kurulduğunu söyledi.

Suriye'deki savaşı siyasi bir çözüme götürebilmek için sahada çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Suriye'de şu anda devam eden ateşkesi kalıcı kılmak için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için anayasa komisyonunun kurulması dahil tüm adımları atmak için en çok çaba sarf eden, samimi gayret sarf eden, gizli bir gündemi, ajandası olmayan tek ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de sahada teröristleri temizleyen tek ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, kararlarını kendisi alan bağımsız bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ihtiyacı neyse gerekli adımları atmak durumundadır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Yani hava sahamızı Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık ve sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Eğer 'NATO müttefikleri NATO ülkelerinin dışından ürün alamaz' dersen, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? Bunun esasen çerçevesini NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. Ne demiştir, 'Evet NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir devlettir, ülkedir, alım satımda bağımsız hareket edebilir.' 'Ben güçlü ülkeyim, benim istediğim olacak' olmaz. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız."

"BURADA BİZİ BAĞLAYAN, ABD BAŞKANI TRUMP'IN SÖYLEDİKLERİDİR"

Çavuşoğlu, bu konuda ABD yönetimi içinden farklı sesler geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediklerinin ortada olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız yer yer bunları paylaşıyor ama bazen Pentagon'dan, bazen farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Burada bizi bağlayan, ABD Başkanı Trump'ın söyledikleridir. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri bağlayıcısıysa, Amerika'da Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır, Trump ne dediyse bizi o ilgilendirir. Bu konuda da Trump'ın tutumu ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'den başka kurumların çatlak ses çıkarmasının kendilerini bağlamadığını ve ilgilendirmediğini, bunun o ülkenin iç meselesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, ihtiyacı olanı istediği yerden alacağını, hiç kimsenin de buna karışamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan bir anlaşmanın altına imza attıysa, bir söz verdiyse, o sözünün ve o anlaşmanın gereğini yapar." diye konuştu.

Haftalardır Türkiye'yi dolaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, CHP'nin yönettiği yerlerde karanlık bir durum, AK Parti'nin yönettiği yerlerde hizmet olduğunu dile getirerek, 31 Mart akşamı da bu hizmete devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. (AA)

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