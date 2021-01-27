Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la yürütülen istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Anlaşamadığımız konular eskiden beri var bunları konuşacağız. Türkiye olarak başından beri buna katıldık. Toplantı olumlu bir ortamda gerçekleşti.
Diğer mekanizmaların toplanması da önemli. Daha önce açılayamadığımız eylem planında iki bakanlık arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım.
Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi gerekiyor. Bunun kimseye faydası yok."