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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la yürütülen istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

27.01.2021 19:59 | Son Güncelleme:
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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la yürütülen istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Bakan Çavuşoğlu, "Görüşmelere hazırız yeter ki olumlu adım atalım." dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi gerekiyor. Bunun kimseye faydası yok." ifadelerini de kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Anlaşamadığımız konular eskiden beri var bunları konuşacağız. Türkiye olarak başından beri buna katıldık. Toplantı olumlu bir ortamda gerçekleşti.

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"YETER Kİ OLUMLU ADIMLAR ATALIM"

Diğer mekanizmaların toplanması da önemli. Daha önce açılayamadığımız eylem planında iki bakanlık arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım.

"BUNUN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi gerekiyor. Bunun kimseye faydası yok."

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