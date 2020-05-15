Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Çavuşoğlu, Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajını Arapça ve Türkçe paylaştı.

Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz. #Nakba72 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2020



