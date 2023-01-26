Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert tepki! 'Bu suça ortak olmuştur'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. İsveç'te yaşanan skandal olayla ilgili olarak Çavuşoğlu, "İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İsveç ırkçıyım diyorsa kendi bileceği iştir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur. İsveç NATO'ya üye olmak istiyor mu, karar versin. Bu üyelik sürecine mayınlar döşüyor bunlar. Mayınları temizlemek de patlatmak da İsveç'in kararı. Bunlardan sonra 3'lü toplantının bir anlamı yok. Sağlıklı olmayacağı için ertelendi. İsveç, üçlü mutabakatla ilgili ciddi bir adım atmıyor. Finlandiya ile sorunlarımız İsveç'e göre daha az."

