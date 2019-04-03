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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısı için ABD'nin başkenti Washington'da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

S-400’ler bitmiş, yapılmış bir anlaşmadır. F-35 ise kapsamlı bir programdır. Türkiye olarak F-35'lerin birçok parçasını üretiyoruz. Türkiye de bunun bir parçası. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor. ABD'ye S-400'lerin tehdit olmadığını göstermek için bir çalışma grubu kurmayı önerdik.

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