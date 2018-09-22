Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yerel para açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile başkent Caracas'taki görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapan Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Son dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke liderinin adeta "kardeş" gibi olduklarını ifade ederek, Ankara-Caracas arasında ikili ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi.

"PARA BİRİMLERİ, DİĞER ÜLKE EKONOMİLERİNE SALDIRI ARACI OLMAMALI"

İkili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini tanıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır."