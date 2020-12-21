Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, paylaşımında, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, "ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" iddia etmişti.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020



