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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye

21.12.2020 01:48 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, paylaşımında, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, "ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" iddia etmişti.


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