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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert sözler: Kendinizi riske atmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 19:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert sözler: Kendinizi riske atmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Yunanistan ile Akdeniz'deki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmede, Doğu Akdeniz, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele alındığını ifade etti.

Başından beri açık ve net bir şekilde çağrı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamak yerine hakça bir paylaşım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi gerginliği artırmıştır. Bunun en son örneğini dün Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla bir kere daha görmüş olduk. Uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak üzere sabırla bekledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izah ettiği gibi, Merkel ve Almanya'nın arabulucu çabalarını desteklemek için taleplerini olumlu karşıladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Gerek Maas'a gerekse Şansölye Merkel'e bu samimi çabaları için teşekkür ediyorum. Gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar. Borrell'e de sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum. Yunanistan ve Rum kesimin saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar AB'nin koşulsuz desteği ile şımarmışlardır. Atina'daki basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınca kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Burada uluslararası hukuk çağrısını yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN"

Yunanistan'ın uluslararası hukuk kurallarını belirlemesine müsaade vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Önkoşulsuz ve tam AB desteğiyle bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, tatbikat yapacağız diye açıklamalarda bulunursanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz bir şekilde yaparız. Oyuna gelmeyin. Biz diyaloğa varız. Bugün Mass'a da söyledim. Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç, onlar önce Kıbrıs Türk tarafı ile muhatap olmak zorundalar, hakça gelir paylaşmak için, tüm ülkelerle hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için Türkiye'ye önkoşul getirmesin, hele hele Yunanistan'ı önkoşulu ile olmaz." ifadelerini kullandı.

AB tarafından da kimin diyalog isteyip istemediğinin bilinmesini gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'yi diyalog istemeyen bir ülke konumuna sokmak istemeye hiç kimse çalışmasın. Türkiye hakça paylaşım için önkoşulsuz bir şekilde görüşmeye hazırdır. Geçmişte bu konuda iyi gelişmeler de olmuştu. Maalesef Çipras döneminde bu istikşafi yakınlaşmayı gösteremedik." dedi.

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