IHAAW132025-SIY\/27-02-2019 \n- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Pakistan Hindistan aras\u0131ndaki gerginlik Afganistan s\u00fcrecine de bazen etki yap\u0131yor. Ke\u015fmir\u2019le s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil" ifadelerini kulland\u0131. \n27.02.2019 13:20:25 TSI\nNNNN 300 y\u0131ll\u0131k \u0130sa heykelinin kal\u00e7as\u0131ndan gizli not \u00e7\u0131kt\u0131! 'Bu inan\u0131lmaz'Hindistan-Pakistan gerginli\u011fine ili\u015fkin T\u00fcrkiye'den ilk a\u00e7\u0131klamaBakan Pekcan: 102 bin \u00fcr\u00fcn denetlendi, y\u00fczde 19'u g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcn