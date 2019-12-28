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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."


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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı

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