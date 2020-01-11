Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter’i bu ikna etmeleridir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da ateşkes çağrısıyla ilgili, " Biz üzerimize düşeni yaptık. Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptı. Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter’i bu konuda ikna etmeleridir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkoy Botchwey ile görüştü. İstanbul’da bir araya gelen Çavuşoğlu ve Botchwey daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan iki isim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurguladılar”

Libya’daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan bakan Çavuşoğlu, “8 Ocak’ta sayın cumhurbaşkanımızın ile Rusya devlet başkanı Putin bir araya geldiklerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri aldı. Libya konusunda iki devlet başkanı baş başa görüştükten sonra başkanlar ve bakanları olarak bir araya geldik. Aldıkları kararları bize ilettiler. Daha sonra Sergey Lavrov’la basın karşısında çıkarak ortak açıklama yaptık. Bu gece itibariyle ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı ortak çağrıda bulundu. Türkiye olarak biz tek meşru yönetim olarak Fayez Al Sarraj yönetimini ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter’i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen Trablus’la temasa geçtik ve o akşam Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptı. Hafter tarafından dün basına yansıyan açıklamada tam tersi açıklamalar yapıldı” dedi.