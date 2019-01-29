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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

IHAAW210349-SIY/22-01-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. 22.01.2019 21:03:49 TSI NNNN

IHAAW210349-SIY/22-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

22.01.2019 21:03:49 TSI
NNNN

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