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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, “Biz herkese başından beri söyledik. Bu anlaşmanın bittiğini ilk defa söylemiyoruz. Ben de açıklamalarımın arkasındayım” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 22:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, “Biz herkese başından beri söyledik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, “Biz herkese başından beri söyledik. Bu anlaşmanın bittiğini ilk defa söylemiyoruz. Ben de açıklamalarımın arkasındayım” dedi.

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