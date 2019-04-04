Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, “Biz herkese başından beri söyledik. Bu anlaşmanın bittiğini ilk defa söylemiyoruz. Ben de açıklamalarımın arkasındayım” dedi.

