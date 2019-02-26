IHAAW143629-SIY\/26-02-2019 \n- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "S-400\u2019ler ile ilgili a\u00e7\u0131klamaya gerek yok zaten bitmi\u015f bir anla\u015fmad\u0131r. Ba\u015fkalar\u0131ndan gelen a\u00e7\u0131klamalar bizi ilgilendirmez" dedi. \n26.02.2019 14:36:29 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerBe\u015fikta\u015f Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Toper, okul okul gezip, \u00f6\u011frencilere kedi ve k\u00f6pek mamas\u0131 da\u011f\u0131tt\u0131\u0130mamo\u011flu: \u201cAnketlere g\u00fcveniyorum, \u00e7ok mutluyum, sonu\u00e7lar \u00e7ok iyi\u201d